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06:37, 19 января 2021

Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к нации

Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к нации, которое предположительно обнародуют уже сегодня, передает канал CNN со ссылкой на источник в администрации.

В обращении уходящий глава государства перечислил свои основные достижения на посту и высказался о новой администрации. В каком контексте – пока не уточняется.

Тем временем свое отдельное видеообращение уже опубликовала супруга Трампа Мелания. В нем она призвала сторонников оставаться страстными, но воздерживаться от насилия.



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