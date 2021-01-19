Действующий президент США Дональд Трамп записал прощальное видеообращение к нации, которое предположительно обнародуют уже сегодня, передает канал CNN со ссылкой на источник в администрации.

В обращении уходящий глава государства перечислил свои основные достижения на посту и высказался о новой администрации. В каком контексте – пока не уточняется.

Тем временем свое отдельное видеообращение уже опубликовала супруга Трампа Мелания. В нем она призвала сторонников оставаться страстными, но воздерживаться от насилия.