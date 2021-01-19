Гособвинение запросило 25 лет колонии строгого режима для солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил 8 человек из-за дедовщины. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, приговор военнослужащему начнут оглашать 21-го января.

Согласно материалам дела, Шамсутдинов убил нескольких сослуживцев в своей воинской части осенью 2019-го, после того его один из офицеров собирался его изнасиловать. Проверка официально признала солдата потерпевшим по уголовному делу о превышении служебных полномочий. Его закрыли в связи со смертью подозреваемых. Присяжные единогласно признали Шамсутдинова виновным, но отметили, что он заслуживает снисхождения.