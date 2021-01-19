Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудит с премьер-министрами федеральных земель борьбу с пандемией коронавируса

Несмотря на интенсивную кампанию по вакцинации населения, немецкие политики собираются ужесточить уже действующие ограничительные меры. Накануне члены кабмина ФРГ провели консультации с экспертами об опасности мутации коронавируса.

Число новых инфекций в Германии по-прежнему велико. Однако заболеваемость снизилась до 134 случаев на сто тысяч человек за неделю. 22 декабря, в пик пандемии, было зафиксировано почти 200 случаев.

На очередном видео-совещании планируется обсудить введение обязанности носить маски FFP2 в общественном транспорте и при совершении покупок в магазинах. Лишь маски этого типа защищают от заражения также и окружающих людей. Дискутироваться будет введение по всей стране комендантского часа. Предполагается обсудить обязательную дистанционную работу для офисных сотрудников. В планах и более жесткие ограничения контактов.

Школы и детсады, а также промтоварные магазины и парикмахерские, рестораны и кафе, учреждения культуры, фитнес-клубы и спортзалы, бассейны и увеселительные заведения останутся закрытыми. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер не исключил введение контроля на границах со странами Шенгена.

В итоге меры должны быть приняты в 16 федеральных землях. Хотя они не зависят от центра и автономно регулируют свои внутренние дела, однако принимают решения после совещания с правительством ФРГ.

Министр экономики Петер Альтмайер подчеркнул накануне, что промышленность Германии меньше всего может позволить себе ужесточение пандемии и предостерег от распространения новой формы коронавируса.