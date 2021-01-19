Первый этап получения разрешения на применение «Спутника» в Евросоюзе намечен на сегодня

Сегодня должны состояться так называемые научные консультации, которые необходимы в рамках рассмотрения заявки на применение вакцины «Спутник» в экстренных случаях. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций. Там отметили, что заявку подали в конце декабря.

При этом процесс регистрации российской вакцины в Европейском агентстве лекарственных средств запущен еще с осени. Пока в регулятор зарегистрировал только две вакцины — Pfizer и BioNTech, а также американской компании Moderna. Ранее представитель Еврокомиссии раннее сообщил агентству РИА, что контакты по поводу российского препарата «все еще находятся на ранней стадии». Добиться разрешения на применение «Спутника» в экстренных случаях РФПИ пытается и в Бразилии. Ранее стало известно, что там заявку вернули из-за несоответствия минимальным критериям. В Фонде отмечают, что это не отказ – просто бразильский регулятор запросил дополнительную информацию, это стандартная процедура.

По данным агентства Bloomberg, вакцина «Спутник» в настоящий момент занимает 4-е место среди всех вакцин по количеству предзаказов.