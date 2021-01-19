Международной федерации хоккея потребуется пару недель, для того, чтобы назвать новое место проведения ЧМ

В руководстве организации отметили, что самым простым решением было бы перенести все матчи в Ригу, но с этим есть вопросы.

Накануне стало известно, что права на проведение матчей мирового первенства лишился Минск. Это произошло после того, как крупнейшие спонсоры отказались поддерживать турнир в том случае, если он будет проходит в белорусской столице.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что у Александра Лукашенко не было никакой возможности сохранить за Белоруссией право на проведение Чемпионата мира по хоккею. Об этом он сказал «Эху Москвы».

Дмитрий Болкунец предположил, что и другие спортивные мероприятия не будут проводиться в Белоруссии до тех пор, пока Лукашенко находится у власти.

В Белоруссии с августа проходят протесты. Они начались после того, как ЦИК объявил победителем на президентских выборах действующего главу государства Александра Лукашенко.