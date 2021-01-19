В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых групп граждан

Теперь привиться могут предприниматели, их сотрудники и самозанятые. Уже могут это сделать врачи, учителя, сотрудники некоммерческих организаций, социальных и коммунальных служб, а также чиновники, журналисты, работники торговли и общественного питания. Всего первый укол вакцины, по подсчетам мэрии, получили 190 тысяч москвичей.

13-го января президент Владимир Путин поручил приступить к массовой вакцинации во всех регионах, однако препарата для всех желающих по-прежнему не хватает.