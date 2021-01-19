Российские банки в прошедшем году одобрили лишь треть заявок на кредиты

Это минимум за 3 года. Такие подсчеты опубликовало Национальное бюро кредитных историй. По его данным, по сравнению с 2019-м доля одобренных заявок упала еще на три процента. Причина – общая экономическая неопределенность, в ближайшее время большинство банков пересматривать политику в сторону смягчения не собираются.