Международная федерация хоккея выплатит Белоруссии компенсацию за отмену Чемпионата мира

Об этом рассказал в интервью чешскому сайту Sport.cz президент федерации Петр Бржиза.

По его словам, к Белоруссии как стране-организатору не применяются никакие санкции, а это значит, что за лишение права провести первенство она получит отступные в полном соответствии с договором. Точный размер выплаты определится позже.

Белоруссия должна была проводить первенство этого года совместно с Латвией, но после подавления массовых протестов в республике против этой идеи выступили и спонсоры турнира, и латвийские власти.