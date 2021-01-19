Об этом рассказал в интервью чешскому сайту Sport.cz президент федерации Петр Бржиза.
По его словам, к Белоруссии как стране-организатору не применяются никакие санкции, а это значит, что за лишение права провести первенство она получит отступные в полном соответствии с договором. Точный размер выплаты определится позже.
Белоруссия должна была проводить первенство этого года совместно с Латвией, но после подавления массовых протестов в республике против этой идеи выступили и спонсоры турнира, и латвийские власти.
Международная федерация хоккея выплатит Белоруссии компенсацию за отмену Чемпионата мира
Об этом рассказал в интервью чешскому сайту Sport.cz президент федерации Петр Бржиза.