На Камчатке прошел пеплопад

Об этом сообщают в краевом управлении МЧС. Необычное атмосферное явление отмечалось вечером в понедельник по местному времени в поселке Козыревск из-за активности вулкана Ключевской. Сейчас вместо пепла в этом районе уже снова идет обычный снег, для местных жителей выпадение пепла опасности не представляло.

Ключевской является самым высоким действующим вулканом Евразии – почти 5000 метров. После небольшого перерыва умеренная активность там возобновилась с октября прошлого года.