Администрация Рокетбанка объявила о его закрытии

Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте банка, это связано с его убыточностью. Ранее владельцы банка – платежная система Qiwi — пытались найти покупателя на свой актив, но не смогли. Деятельность банка приостановили еще в марте прошлого года. По итогам 2019-го он сгенерировал почти два миллиарда рублей убытков.
2021-01-19T04:11:42+03:00
2021-01-19T04:11:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 19 января 2021
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