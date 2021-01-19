Администрация Рокетбанка объявила о его закрытии

Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте банка, это связано с его убыточностью. Ранее владельцы банка – платежная система Qiwi — пытались найти покупателя на свой актив, но не смогли. Деятельность банка приостановили еще в марте прошлого года. По итогам 2019-го он сгенерировал почти два миллиарда рублей убытков.