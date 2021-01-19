Сын бывшего генпрокурора России Артем Чайка отозвал требование к экс-супруге, чтобы их младшая дочь София жила с ним

Об этом рассказала в эфире телеканала Дождь адвокат Марины Чайки, Екатерина Гордон. При этом адвокат противоположной стороны настаивает, что отказ Чайки-младшего не означает слабость его юридической позиции. А обусловлен исключительно желанием оградить бывшую супругу и дочь от дальнейшей публичности и скандалов.

Артем и Марина судились по поводу места жительства дочери с лета 2020-го, 14-го января 2021-го Марину похитили и несколько часов удерживали неизвестные. В конце 2015-го Артем Чайка вместе с братом Игорем стал фигурантом антикоррупционного расследования Алексея Навального.