Телеграм удалил сотни постов с призывами к насилию в США

Также мессенджер заблокировал каналы с охватком в десятки тысяч подписчиков. Об этом отчитался в своем телеграм-канале владелец мессенджера Павел Дуров. По его словам, в начале января команда модераторов Телеграма начала получать все больше сообщений о связанной с США публичной активности в мессенджере. Он начал набирать популярность среди американских пользователей после того, как администрация мессенджера вотсап – наиболее популярной программы такого рода – решила обновить пользовательское соглашение. Тем не менее, пользователи из США пока составляют не более 2 процентов аудитории телеграма.