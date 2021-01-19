Действующий президент США подписал указ, который вновь открывает въезд для туристов из Европы и Бразилии

Действовавшее ранее ограничение отменяется с 26-го января — в тот же день, когда от всех авиапассажиров по прибытии в Штаты начнут требовать отрицательный результат теста на коронавирус. Въезд для неграждан США из Великобритании, Ирландии, Евросоюза и Бразилии приостановили еще в первую волну пандемии, в марте.

Тем временем пресс-секретарь избранного президента Джо Байдена заявила, что тот отменит решение Трампа после своей инаугурации 20-го января.