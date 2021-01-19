Мишленовскую звезду впервые в мире присудили веганскому ресторану

В рейтинг попало заведение под названием ONA в местечке Арес на юго-западе Франции, близ Бордо. Владелица заведения открыла его в 2016-м на деньги, собранные через краудфандинг. В меню – блюда из шишек и кедровых орехов, подберезовиков, сельдерея, бобов тонка и тому подобных ингредиентов. Только сейчас ничего этого попробовать нельзя, потому что ресторан, как и все в округе, закрыт на неопределенный срок из-за коронавируса.