Канадский авиационный регулятор объявил об отмене запрета на полеты Boeing 737-MAX в стране

Об этом сообщает агентство Reuters. Национальный перевозчик Air Canada планирует возобновить рейсы на этих воздушных судах с 1-го февраля.

Полеты на этом самолете приостановили по всему миру после двух подряд авиакатастроф, причиной которых стала некорректная работа электроники. В результате крушений в Индонезии и Эфиопии в 2018-19-м годах погибли в общей сложности больше трехсот человек. После перенастройки программного обеспечения полеты боингов уже разрешили в США.