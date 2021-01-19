Министерство транспорта отвергло сообщения о расследовании из-за селфи бортпроводниц с Алексеем Навальным

Как рассказали в пресс-службе ведомства, его глава Виталий Савельев не поручал провести такое расследование, так как это не в его компетенции. Ранее в СМИ появилась информация, что руководство авиакомпании проверит действия стюардесс, которые сфотографировались с политиком во время рейса Берлин-Москва, которым Навальный вернулся в страну в воскресенье.

Тогда аэропорт Внуково, который должен был принять рейс, в последний момент закрыли для посадки, а борт перенаправили в Шереметьево. Навального задержали на паспортном контроле; также оказались задержаны десятки его сторонников, которые пришли встречать политика во Внуково.