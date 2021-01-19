Латвия оценит возможность провести весь Чемпионат мира по хоккею самостоятельно

Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш. Он также еще раз поприветствовал решение Международной федерации хоккея о переносе первенства.

Проведение чемпионата мира было запланировано в Минске и Риге с 21-го мая по 6-е июня, но после начала массовых протестов в Белоруссии и их жесткого подавления местными силовиками прибалтийская республика отказалась от совместного проведения чемпионата с Белоруссией. А концерн Skoda и часть других спонсоров турнира отказались финансировать его в таком формате. В ближайшее время организаторы решат будет ли Латвия проводить чемпионат целиком, или разделит с какой-то другой страной.