Избранный президент США Джо Байден предложил послу в России продолжить работать при новой администрации

Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Блумберг. Салливана на этот пост назначил уходящий президент Дональд Трамп, Байден просит его поработать до тех пор, пока ему не найдут замену. Как отмечает Блумберг, аналогичные предложения от новой администрации поступили – цитата – очень немногим дипломатам, назначенным Трампом. Однако Байден считает должность посла в Москве слишком важной, чтобы даже на время оставлять ее вакантной.