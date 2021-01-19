Смертность в Санкт-Петербурге по итогам 2020-го выросла на четверть

Это констатировал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По последним данным, в Петербурге выявили 300 с лишним тысяч случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город уступает только Москве. Причем там на 100 тысяч жителей от коронавируса умерло в полтора с лишним раза меньше, чем в Северной Столице. Число погибших от коронавируса в Петербурге с начала пандемии приближается к 9 тысячам, в общей городской статистике причин смертности в прошлом году впереди – лишь сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.