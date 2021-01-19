Поиски пострадавших при сходе лавины в Карачаево-Черкесии осложняет мокрый снег

Лавиноопасность в этом районе сохраняется – об этом рассказали в региональном управлении МЧС. Сегодня денем там накрыло снегом два пункта проката горнолыжного снаряжения и повредило кафе, 1 человек погиб, судьба еще нескольких остается неизвестной, тем временем поисковые работы решили прекратить до утра. Часть людей, которые числились пропавшими, вышли на связь и рассказали, что они в гостинице.

Как передает агентство «Интерфакс», причиной ЧП могли стать противолавинные работы, которые проводили сегодня в районе курорта Домбай.