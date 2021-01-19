На акциях против ареста Навального, по подсчетам ОВД-инфо, задержали больше 70-ти человек

Задержанные есть в 5 городах России. Среди них Москва, Петербург, Иркутск, Архангельск и Химки. Большая часть задержанных уже на свободе. Некоторым вменяют нарушение режима самоизоляции и одиночные пикеты, других отпустили после установления личности.

Вчера суд в химкинском отделении полиции арестовал Навального на 30 суток за нарушение условий испытательного срока. Это решение осудили власти США и стран Евросоюза. На 2-е февраля назначен суд по замене условного срока политику по делу Ив Роше реальным. Самого Навального тем временем увезли в СИЗО «Матросская тишина», он призвал своих сторонников выходить на акции протеста.