Музей Лондона возьмет в коллекцию надувного Дональда Трампа

Речь идет о фигуре, которая парила над протестующими во время визита президента США в Великобританию летом 2018 года, передает Би-би-си.

Надувной Трамп высотой шесть метров тогда пролетел над Парламентской площадью в Лондоне, где на акцию протеста против визита вышли несколько десятков тысяч человек. Американского президента изобразили недовольным младенцем в пеленках со смартфоном в руке.

После этого шар использовали на митингах в Великобритании в 2019-м, а затем он отправился в мировое турне – в Ирландию, Францию, Аргентину и другие страны.