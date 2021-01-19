Сербия выдала разрешение на использование китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm

Первую партию объемом 1 миллион доз доставили в страну 16-го января, в церемонии приемки участвовали сербский президент Александр Вучич и посол Китая Чен Бо.

24-го декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer, 31-го страна первой в Европе выдала разрешение на использование российского препарата «Спутник». Тем не менее теперь Вучич говорит, что планирует привиться китайской вакциной.