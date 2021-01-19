Первую партию объемом 1 миллион доз доставили в страну 16-го января, в церемонии приемки участвовали сербский президент Александр Вучич и посол Китая Чен Бо.
24-го декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer, 31-го страна первой в Европе выдала разрешение на использование российского препарата «Спутник». Тем не менее теперь Вучич говорит, что планирует привиться китайской вакциной.
Сербия выдала разрешение на использование китайской вакцины от коронавируса компании Sinopharm
Первую партию объемом 1 миллион доз доставили в страну 16-го января, в церемонии приемки участвовали сербский президент Александр Вучич и посол Китая Чен Бо.