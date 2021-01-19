В болгарском городе Пазарджик родился ребенок с антителами к коронавирусу

Об этом передает Болгарское национальное радио.

Мать мальчика незадолго до родов привезли в больницу с высокой температурой и кашлем. Врачи решили сделать ей кесарево сечение, поскольку в плаценте из-за коронавируса случились изменения, а в развитии плода зафиксировали замедление. Операция прошла успешно. Младенцу сделали тест, который продемонстрировал наличие антител к COVID-19. Новорожденный находится в хорошем состоянии, их обоих планируют выписать из больницы в ближайшее время.