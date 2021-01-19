В Москве начала работу выездная бригада вакцинации от коронавируса

Она работает с пятницы, ежедневно, с 10 утра до 9 вечера в ГУМе. Прививку можно сделать в порядке живой очереди. Сделать прививку можно без предварительной записи. С собой необходимо взять паспорт и полис ОМC (при наличии). В ближайшее время обещают также развернуть аналогичные пункты в других крупнейших московских торговых центрах и флагманском офисе «Мои документы» в ЦАО. С 21-го января по подобной схеме начнется вакцинация и в Подмосковье.

На данный момент в столице, по данным мэрии, привились уже 190 тысяч человек.