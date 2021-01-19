США готовят дополнительные санкции в отношении проекта «Северный поток-2»

Это подтвердил агентству AFP официальный представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ.

На этот раз запретительные меры могут коснуться судна-трубоукладчика «Фортуна». По данным издания, власти США уже уведомили о своем решении правительство Германии и других европейских партнеров. В чем именно будут выражаться санкции против судна, пока не известно. Ранее администрация США ввела санкции против участников строительства на основании закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Из-за этого от участия в проекте отказались ряд европейских компаний. Строительство газопровода прервалось на заключительном этапе.