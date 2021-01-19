Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права на проведение Чемпионата мира по хоккею в этом году

Это сделано из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля организации, пояснили в организации. Игры турнира должны были пройти, помимо Минска, в Риге. Статус Литвы будет уточняться позже Генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков назвал в эфире «Эха» такое решение в отношении Белоруссии очевидным.

Место проведения Чемпионата пока уточняется. Ранее ряд стран призывали перенести матчи из Минска из-за ситуации в республике, где власти жестко подавляют выступления оппозиции.