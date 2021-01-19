Московские власти не разрешили антифашистское шествие, в память убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Московские власти не разрешили антифашистское шествие, которое ежегодно проходило в течении 12 лет в день убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сослались на ограничения, связанные с коронавирусом и предупредили организаторов об ответственности, если акция все же состоится. Вместо шествия активисты «комитета 19 января» возложат цветы у дома на Пречистенке, возле которого националист Никита Тихонов и застрелил Маркелова и Бабурову. Адвокат вел дела многих антифашистов, что следствие и посчитало мотивом преступления. Убийца получил пожизненный срок. Его сообщница Евгения Хасис была осуждена на 18 лет колонии и в этом году может выйти на свободу по УДО Между тем, в «комитете 19 января» заявили, что теперь источником политических репрессий и убийств являются не нацисты, но власть – сообщает Новая газета. Активисты обещали бороться против, как они выразились, террора государства.

Год назад в антифашистском шествии приняло участие около 200 человек.