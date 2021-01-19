Z Архив новостей новости
5 5 6 570
00:06, 19 января 2021

Московские власти не разрешили антифашистское шествие, в память убийства адвоката Маркелова и журналистки Бабуровой

Московские власти не разрешили антифашистское шествие, которое ежегодно проходило в течении 12 лет в день убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сослались на ограничения, связанные с коронавирусом и предупредили организаторов об ответственности, если акция все же состоится. Вместо шествия активисты «комитета 19 января» возложат цветы у дома на Пречистенке, возле которого националист Никита Тихонов и застрелил Маркелова и Бабурову. Адвокат вел дела многих антифашистов, что следствие и посчитало мотивом преступления. Убийца получил пожизненный срок. Его сообщница Евгения Хасис была осуждена на 18 лет колонии и в этом году может выйти на свободу по УДО Между тем, в «комитете 19 января» заявили, что теперь источником политических репрессий и убийств являются не нацисты, но власть – сообщает Новая газета. Активисты обещали бороться против, как они выразились, террора государства.

Год назад в антифашистском шествии приняло участие около 200 человек.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Владимир Осин адвокат

Зачем столько шума по Навальному? Как политик он мне не интересен, поскольку не стремится установить в стране власть Конституции и правосудие. А его самовластие может оказаться наихудшим из тех, что были в России…

5 127 6 5023 18.01
Новости

скриншот из видео "Дождя" Навального задержали на паспортном контроле в «Шереметьево» Что происходит с Алексеем Навальным, в каком он статусе и куда его увели, неизвестно…

5 127 6 44491
Новости

Руководство Евросоюза и НАТО присоединились к призывам освободить Алексея Навального Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал привлечь к ответственности причастных к покушению на оппозиционного политика…

5 77 6 6019
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Выход из Договора по открытому небу Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и из союзниках по НАТО. И точка…

5 114 6 11287 15.01
Новости

Политика Алексея Навального увезли из отдела полиции в Химках В том же здании ранее судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила ходатайство полиции об аресте оппозиционера на 30 суток…

5 63 6 6381
Блоги

Дмитрий Медведев: Америка 2.0. После выборов Сами граждане поставили под сомнение соответствие США главному критерию демократии — способности государства обеспечить честное и прозрачное волеизъявление народа…

5 157 6 16916 16.01
Новости

Главы государств и правительств стран ЕС обсудят в четверг ситуацию вокруг Алексея Навального В Брюсселе отметили, что некоторые представители руководства Евросоюза уже выступили с призывом отпустить российского оппозиционного политика…

5 53 6 6287
Новости

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер впервые публично раскритиковал политику Кремля В интервью Der Spiegel он признал, что ряд действий российского руководства, в т.ч. аннексия Крыма, нарушают международные правовые нормы…

5 122 6 52909
Новости

Страны Балтии призывают Евросоюз рассмотреть вопрос о санкциях в отношении России, если не будет освобожден Навальный Главы внешнеполитических ведомств Латвии, Литвы и Эстонии назвали его задержание совершенно неприемлемым…

5 105 6 14123
Новости

В подмосковном аэропорту «Жуковский» новейший российский самолет МС-21 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Лайнер совершал экспериментальный полет с летчиками-испытателями…

5 36 6 5197
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Заблуждение московских защитников Трампа Американский «истеблишмент», встав на пути Трампа, выступил на той же стороне, что и протестующие оппозиционеры в Москве — в защиту свободы и демократии…

5 50 6 7992 12.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Teachers, leave them kids alone!» Российский закон ни в коей мере не препятствует и, уж тем более, не запрещает деятельность СМИ-иноагентов – лишь обязывает надлежащим образом регистрировать свою деятельность, подавать необходимую отчетность…

5 150 6 25104 14.01
Новости

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель назвал прискорбным моментом отмену минских матчей чемпионата мира По его словам, сама организация собиралась использовать турнир для примирения сторон внутриполитического конфликта в республике…

5 28 6 5001
Новости

Судья Химкинского городского суда с минуты на минуту должна вынести решение о мере пресечения Алексею Навальному Экстренное заседание проходит прямо в отделе полиции…

5 60 6 10912
Блоги

«Внуково», куда 17 января должен прилететь Навальный, не разрешил журналистам вести съемку В аэропорту организацию съемки расценивают как массовое мероприятие, которое не разрешается проводить в условиях пандемии коронавируса…

5 206 6 38464 15.01
Новости

Белоруссию лишили права проведения чемпионата мира по хоккею Первенство должно пройти в этом году в конце мая – начале июня…

5 33 6 6118

Популярное за неделю

Новости

Журналист группы Bellingcat Христо Грозев анонсировал новое громкое расследование о сотрудниках ФСБ В интервью ведущему «Эха Москвы» Александру Плющеву Грозев отметил, что это будет бомба….

5 35 6 61239
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С одной стороны движется Навальный за «Новичком», с другой стороны движется шаман за санитарами. То есть понятно, что у Владимира Владимировича есть возможность организовать круговую оборону…

5 30 6 102910 13.01
#слушать 51:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Считаете ли вы, что можно обменять проведение ЧМ по хоккею в Белоруссии на освобождение политзаключенных?
5 39 6 9130 16.01
Блоги

Возвращение Алексея Навального в Россию. Хроника событий Навальный задержан в Шереметьево. Политик останется под стражей до суда, заявили во ФСИН. Amnesty International признала Алексея Навального узником совести…

5 315 6 516917 17.01
Блоги

+ Алексей Навальный в суде Алексей Навальный в суде Политик заключен под стражу на 30 суток…

5 378 6 128160 18.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8953746
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4773892

Сегодня в эфире