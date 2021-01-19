Полиция задержала более 70 человек на акциях в поддержку Навального накануне

Подавляющее большинство – в центре Санкт-Петербурга, где проходили одиночные пикеты, рассказали представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо». 13 человек были задержаны в Химках, у здания отдела полиции, в котором проходил суд по вопросу о мере пресечения политику. Еще по одному – в Москве, Иркутске и Архангельске.

