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00:03, 19 января 2021

Политик Алексей Навальный арестован на 30 суток

Судья Химкинского суда Елена Морозова накануне удовлетворила ходатайство полиции. Защита Навального намерен обжаловать это решение.

После апелляции защита будет подавать срочную жалобу в Европейский суд по правам человека. Продление задержания Навального незаконно, заявила «Эху» адвокат политика Ольга Михайлова. Накануне заседание о мере пресечения оппозиционеру прошло прямо во 2-м химкинском отделе полиции. В МВД это объясняли отсутствием у Навального теста на коронавирус, в самом суде — необходимостью обеспечить присутствие журналистов. При этом никого, кроме сотрудников прокремлевских СМИ внутрь не пустили. Все журналисты и сторонники оппозиционера прождали весь день на 20-градусном морозе. Уже поздно вечером Навального вывели из отдела полиции в наручниках и увезли на автозаке. Как сказал он сам, в СИЗО Матросская тишина. Юристы отмечают, что возможности связаться с ним там не будет, встречи разрешаются только с адвокатом, прогулка час в день.
Одного из главных критиков Кремля задержали в воскресенье вечером в аэропорте Шереметьево сразу по возвращении из Германии. Пока он находился там на лечении и реабилитации из-за отравления «Новичком», ФСИН объявила его в розыск, обвинив в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше».

ФСИН требует заменить условный срок на реальный. Рассмотрение этого вопроса в Симоновском суде перенесено с 29 января на 2 февраля.



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