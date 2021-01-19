Политик Алексей Навальный арестован на 30 суток

Судья Химкинского суда Елена Морозова накануне удовлетворила ходатайство полиции. Защита Навального намерен обжаловать это решение.

После апелляции защита будет подавать срочную жалобу в Европейский суд по правам человека. Продление задержания Навального незаконно, заявила «Эху» адвокат политика Ольга Михайлова. Накануне заседание о мере пресечения оппозиционеру прошло прямо во 2-м химкинском отделе полиции. В МВД это объясняли отсутствием у Навального теста на коронавирус, в самом суде — необходимостью обеспечить присутствие журналистов. При этом никого, кроме сотрудников прокремлевских СМИ внутрь не пустили. Все журналисты и сторонники оппозиционера прождали весь день на 20-градусном морозе. Уже поздно вечером Навального вывели из отдела полиции в наручниках и увезли на автозаке. Как сказал он сам, в СИЗО Матросская тишина. Юристы отмечают, что возможности связаться с ним там не будет, встречи разрешаются только с адвокатом, прогулка час в день.

Одного из главных критиков Кремля задержали в воскресенье вечером в аэропорте Шереметьево сразу по возвращении из Германии. Пока он находился там на лечении и реабилитации из-за отравления «Новичком», ФСИН объявила его в розыск, обвинив в нарушении обязанностей условно осужденного по делу «Ив Роше».

ФСИН требует заменить условный срок на реальный. Рассмотрение этого вопроса в Симоновском суде перенесено с 29 января на 2 февраля.