Американская компания Virgin Orbit запустила ракету с 10 спутниками с борта самолёта Boeing 747-400

Вторая попытка оказалась удачной. В мае прошлого года Virgin Orbit потеряла ракету из-за неисправной работы двигателей первой ступени. Как отмечают эксперты, сам проект может быть экономически выгодным, так для запуска не нужно обслуживать дорогую стартовую площадку. Virgin Orbit основана британским миллиардером Ричардом Бренсоном. Компания планирует выводить на околоземную орбиту небольшие спутники.