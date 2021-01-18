Суд в Южной Корее приговорил к 2,5 годам заключения вице-президента Samsung Ли Чжэ Ёна

52-летнего фактического руководителя корпорации признали виновным в подкупе бывшего президента страны Пак Кын Хё. Сам они вину не признает. Семья Ли Чжэ Ёна контролирует концерн с момента его создания. Сам он встал у руля компании больше 6 лет назад, когда его отец перенес инфаркт.

