Суд в Москве арестовал бывшего следователя, которого обвиняют в поджоге собственного отдела

Максима Митасова обвиняют в уничтожении чужого имущества и воспрепятствование правосудию. По словам источника агентства «Интерфакс», бывший следователь стал фигурантом уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа почти 4 года назад. Таким образом, как полагает следствие, Митасов хотел добиться увольнения руководителя, с которым у него был конфликт.