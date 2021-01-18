Суд в Москве арестовал бывшего следователя, которого обвиняют в поджоге собственного отдела

Максима Митасова обвиняют в уничтожении чужого имущества и воспрепятствование правосудию. По словам источника агентства «Интерфакс», бывший следователь стал фигурантом уголовного дела о поджоге здания отдела СК Троицкого и Новомосковского административного округа почти 4 года назад. Таким образом, как полагает следствие, Митасов хотел добиться увольнения руководителя, с которым у него был конфликт.
2021-01-18T23:04:32+03:00
2021-01-18T23:04:32+03:00
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23:04, 18 января 2021
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