Медицинские маски следует носить до формирования коллективного иммунитета к коронавирусу, говорят в Минздраве

Это следует делать даже после вакцинации, нужно заботиться об окружающих людях, подчеркнули в ведомстве. Человек, который получил иммунитет от инфекции, после контакта с заболевшим ненадолго становится носителем инфекции и таким образом, как пояснили специалисты, заразить окружающих. Поэтому ношение масок пока что остается обязательным, пояснили в министерстве здравоохранения.
2021-01-18T23:03:45+03:00
2021-01-18T23:03:45+03:00
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23:03, 18 января 2021
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