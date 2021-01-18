Медицинские маски следует носить до формирования коллективного иммунитета к коронавирусу, говорят в Минздраве

Это следует делать даже после вакцинации, нужно заботиться об окружающих людях, подчеркнули в ведомстве. Человек, который получил иммунитет от инфекции, после контакта с заболевшим ненадолго становится носителем инфекции и таким образом, как пояснили специалисты, заразить окружающих. Поэтому ношение масок пока что остается обязательным, пояснили в министерстве здравоохранения.