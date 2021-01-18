Власти Германии рассматривают вопрос об обязательном ношении гражданами респираторов

Ранее о такой мере объявили австрийские власти. Респираторы с высокой степенью защиты должны будут носить люди в общественных местах, в том числе на транспорте и в магазинах, передает агентство «Интерфакс». В Баварии эта мера уже вступила в силу. Ранее сообщалось, что правительство Германии обсуждает вопрос об ужесточении карантина в качестве меры по борьбе с коронавирусом.