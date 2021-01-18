Руководство Евросоюза и НАТО присоединились к призывам освободить Алексея Навального

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал привлечь к ответственности причастных к покушению на оппозиционного политика. В Берлине выразили сожаление в связи с тем, что российские власти арестовали оппозиционера вместо того, чтобы расследовать дело о покушении на него. Ситуацию вокруг Навального планируют завтра обсудить в Европарламенте. Лидеры стран ЕС намерены сделать это в четверг. Судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила сегодня ходатайство полиции об аресте одного из главных критиков Кремля на 30 суток. По словам самого Навального, его должны доставить в СИЗО «Матросская тишина».