Руководство Евросоюза и НАТО присоединились к призывам освободить Алексея Навального

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал привлечь к ответственности причастных к покушению на оппозиционного политика. В Берлине выразили сожаление в связи с тем, что российские власти арестовали оппозиционера вместо того, чтобы расследовать дело о покушении на него. Ситуацию вокруг Навального планируют завтра обсудить в Европарламенте. Лидеры стран ЕС намерены сделать это в четверг. Судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила сегодня ходатайство полиции об аресте одного из главных критиков Кремля на 30 суток. По словам самого Навального, его должны доставить в СИЗО «Матросская тишина».
2021-01-18T23:01:56+03:00
2021-01-18T23:01:56+03:00
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23:01, 18 января 2021
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Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…