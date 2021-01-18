Американские следователи подозревает участницу нападения на Капитолий в похищении ноутбука из офиса Нэнси Пелоси

Американские следователи подозревает участницу нападения на Капитолий в похищении ноутбука из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ФБР считают, что подозреваемая планировала отправить его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российской Службе внешней разведки, пишет интернет-издание Politico. Уголовное дело расследуется в отношении жительницы штата Пенсильвания Райли Уильямс. Сама она находится в розыске. По делу о беспорядках на Капитолийском холме в начале месяца задержаны несколько десятков человек. В результате штурма здания Конгресса США погибли 5 человек, в том числе один полицейский.