Американские следователи подозревает участницу нападения на Капитолий в похищении ноутбука из офиса Нэнси Пелоси

Американские следователи подозревает участницу нападения на Капитолий в похищении ноутбука из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. В ФБР считают, что подозреваемая планировала отправить его своему другу в Россию, чтобы тот продал его российской Службе внешней разведки, пишет интернет-издание Politico. Уголовное дело расследуется в отношении жительницы штата Пенсильвания Райли Уильямс. Сама она находится в розыске. По делу о беспорядках на Капитолийском холме в начале месяца задержаны несколько десятков человек. В результате штурма здания Конгресса США погибли 5 человек, в том числе один полицейский.
2021-01-18T22:33:52+03:00
2021-01-18T22:33:52+03:00
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22:33, 18 января 2021
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Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…