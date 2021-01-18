Министр транспорта не поручал проводить расследование из-за съемки бортпроводниц рейса «Победы» с Алексеем Навальным

Министр транспорта Виталий Савельев, по словам его пресс-службы, не поручал проверить бортпроводниц рейса «Победы». Накануне они сделали совместную съемку с Алексеем Навальным, который прилетел рейсом компании из Берлина. В министерстве сказали газете РБК, что сообщения о якобы таком поручении – не соответствуют действительности. У главы ведомства нет полномочий давать поручение о служебной проверке в коммерческой структуре. Группа бортпроводниц, которые обслуживали рейс из Берлина накануне сделали совместную фотографию с прилетевшим этим рейсом оппозиционным политиком.
2021-01-18T22:33:18+03:00
2021-01-18T22:35:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2776030-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:33, 18 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Пресс-служба УФСИН: Был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения Навального А. А. определит суд. До решения суда он будет находиться под стражей», — заявили в ведомстве…