Министр транспорта не поручал проводить расследование из-за съемки бортпроводниц рейса «Победы» с Алексеем Навальным

Министр транспорта Виталий Савельев, по словам его пресс-службы, не поручал проверить бортпроводниц рейса «Победы». Накануне они сделали совместную съемку с Алексеем Навальным, который прилетел рейсом компании из Берлина. В министерстве сказали газете РБК, что сообщения о якобы таком поручении – не соответствуют действительности. У главы ведомства нет полномочий давать поручение о служебной проверке в коммерческой структуре. Группа бортпроводниц, которые обслуживали рейс из Берлина накануне сделали совместную фотографию с прилетевшим этим рейсом оппозиционным политиком.