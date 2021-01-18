Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, как передает телеканал «Дождь», отменил традиционный брифинг со СМИ

Причину отмены пресс-служба Кремля не назвала. Сегодня – первый день, когда Песков планировал провести такое мероприятие после выхода из отпуска. Сегодня же судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила просьбу полиции об аресте Алексея Навального на 30 суток. Накануне оппозиционный политик был задержан в аэропорту Шереметьево, когда вернулся из Германии, где проходил лечение. Сам Песков, как пишет интернет-издание «Подъем» не связывает отмену брифинга с арестом Навального. Но комментировать отношение Кремля к случившемуся не стал.
2021-01-18T22:32:11+03:00
2021-01-18T22:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 18 января 2021
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