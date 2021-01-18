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22:31, 18 января 2021

Судьба двух человек остается неизвестной после схода лавины в Карачаево-Черкессии

Сейчас в районе ЧП до утра приостановлены поисковые работы. Это связано в том числе с неблагоприятными погодными условиями. Сегодня денем снегом накрыло два пункта проката горнолыжного снаряжения, было повреждено кафе. Погиб один человек. Как передает агентство «Интерфакс», причиной схода лавины могли стать противолавинные работы, которые проводили сегодня в районе Домбая.



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