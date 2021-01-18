Чемпион мира по хоккею Николишин назвал неприемлемым лишение Минска права на проведение чемпионата в 2021 году

Чемпион мира бывший игрок сборной России по хоккею Андрей Николишин назвал неприемлемым лишение Минска права на проведение Чемпионата мира в 2021 году. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«То, что берут и забирают, для меня непонятно и неприемлемо. Мне кажется, у нас спорт всегда был вне политики. К сожалению, здесь почему-то люди решили, что спонсоры могут отказываться, забирать чемпионат мира, который страна получила по праву, когда люди ждут этого чемпионата, готовятся, затрачивают определенные средства. С чего вдруг мировое сообщество решает судьбу Белоруссии в свою пользу, это мне не очень понятно», — сказал он.

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, у президента Александра Лукашенко не было шансов удержать возможность проведения чемпионата в Белоруссии.

«Шансов сохранить чемпионат мира не было. Возможно, Лукашенко мог бы совершить благой поступок и отпустить политических заключенных, но он на такие шаги неспособен. То, что его сейчас лишили права на чемпионат мира, для него очень жесткий удар, и, думаю, что это не последнее, чего его будут лишать. В ближайшее время на Западе будут работы по признанию Лукашенко террористом по делу Павла Шеремета. Ему закрыта дорога полностью, никаких шансов диалога на Западе он больше не имеет, никаких спортивных турниров с ним никто проводить больше не будет», — считает он.

Д.Болкунец предположил, что все прочие международные спортивные мероприятия будут отменены в Белоруссии до тех пор, пока Александр Лукашенко находится у власти.

Международная федерация хоккея объявила о лишении Белоруссии права на проведение Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Как сообщили в руководстве федерации, решение о переносе было принято из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля организации. Где пройдут матчи, которые были запланированы в Минске, пока не уточняется. Ранее с призывом лишить республику права проведения первенства выступили несколько стран. Свое требование они объяснили ситуацией в Белоруссии, где власть жестко подавляет выступления оппозиции, которые не прекращаются с начала августа.