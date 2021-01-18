Американский Капитолий сегодня был ненадолго эвакуирован — в связи с «внешней угрозой»

Эвакуация произошла во время репетиции инаугурации. Угроза оказалась ложной, но ФБР, Нацгвардия и полиция продолжают готовиться к любым видам атак 20 января.

Утром по вашингтонскому времени стало известно, что во время репетиции инаугурации в Капитолии из-за внешней угрозы произошла эвакуация — входы и выходы во все здания комплекса были перекрыты, всем находившимся внутри было приказано искать укрытие. В соцсетях появились видео Капитолия, над которым был виден дым. Но вскоре выяснилось, что горело уличное укрытие для бездомных в нескольких улицах от Капитолия, а самому Конгрессу угрозы не было. В Вашингтоне сегодня находится 25 тысяч офицером Нацгвардии — это больше, чем число американских войск в Ираке и Афганистане вместе взятых. Центр города полностью перекрыт на въезд — только по спецпропускам. На улицах стоят военные машины и блокпосты. Попасть во время инаугурации 20 января на Национальный Молл — где обычно собираются сотни тысяч людей, будет невозможно — более того, штаб Джо Байдена призвал всех сторонников оставаться дома и смотреть трансляцию онлайн. Издание Axios накануне сообщило, что ультраправые группировки готовят насильственные атаки во всех пятидесяти штатах — кроме столицы США, где из-за военной охраны сделать что-либо будет невозможно.

Сама церемония инаугурации пройдет в Капитолии в присутствии тысячи гостей — и охраняемых здание по периметру военных за двухметровым забором.