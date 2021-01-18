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22:06, 18 января 2021

Белоруссия лишилась права проведения чемпионата мира по хоккею

В международной федерации хоккея пояснили, что решение продиктовано соображениями безопасности. Игры турнира должны были пройти в конце мая — начале июня в Минске и Риге. Вопрос о статусе Латвии будет принят позже.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец считает, что у президента республики Александра Лукашенко не было никакой возможности сохранить право на проведение Чемпионата мира по хоккею. Дмитрий Болкунец предположил в, что и другие спортивные мероприятия не будут проводиться в Белоруссии до тех пор, пока Лукашенко находится у власти.

Бывший чемпион мира и игрок российской и советской сборных по хоккею Андрей Николишин сказал «Эху Москвы», что считает недопустимой политизацию спортивных соревнований.

Решение о месте проведения турнира будет принято позднее, сказали в федерации хоккея. 



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