На акциях в поддержку Алексея Навального сегодня задержали более 60 человек

Почти все – в Санкт-Петербурге, где в центре города проходили одиночные пикеты, говорят представители правозащитного проекта «ОВД-Инфо», Еще 13 были задержаны в Химках у отдела полиции, где проходило заседание суда по вопросу о мере пресечения политику.

Судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила ходатайство полиции об аресте одного из главных критиков Кремля на 30 суток. По данным защиты политика, его везут в СИЗО «Матросская тишина». Адвокат Ольга Михайлова сказала в эфире «Эха Москвы», что для такого ареста не было оснований. Также Ольга Михайлова назвала незаконным само проведение судебного заседания в отделении полиции.

