В Германии обнаружили новую мутацию коронавируса

Это произошло в клинике на юге страны. Как пишет местная газета Munchner Merkur, в лечебном заведении заразились более 70 человек. Неизвестный до сих пор вариант коронавируса нашли у троих. Это подтвердили также в Берлине. Обладает ли мутация какими-то необычными особенностями, пока неясно. Ее происхождение также неизвестно. По оценке немецких специалистов, в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса.