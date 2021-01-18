Новое место проведения чемпионата мира по хоккею назовут через несколько недель

Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сказал в эфире финского телеканала Yle, что пока еще решение не принято. Требуется время для проведения переговоров. В то же время он поддержал идею о проведении первенства в Риге. Столица Латвии и Минск должны были принять в этом году турнир. Сегодня хоккейная федерация приняла решение перенести матчи из белорусской столицы по соображениям безопасности.