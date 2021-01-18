Более 60 человек, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», задержаны на акциях в поддержку Алексея Навального

Около пяти десятков из них – в центре Санкт-Петербурга, где сегодня проходят одиночные пикеты. 13 человек были задержаны в Химках, у здания отдела полиции, в котором проходил суд по вопросу о мере пресечения политику. Еще по одному – в Москве, Иркутске и Архангельске. Судья Химкинского суда Елена Морозова удовлетворила ходатайство полиции об аресте одного из главных критиков Кремля на 30 суток. Как успел сказать Навальный соратникам, его везут в СИЗО «Матросская тишина». Однако в ОНК Московской области сказали агентству «Интерфакс», что политика должны доставить в изолятор в Зеленограде.
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