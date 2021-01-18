Оргкомитет Олимпиады в Токио сократил число спортсменов, которые смогут посетить церемонии открытия и закрытия Игр

Сейчас они планируют, что на мероприятия допустят только половину от общего числа атлетов, или около 6 тыс. человек. По какому принципу будут пускать на церемонию, пока не говорится. Ранее Олимпийские игры из-за коронавируса перенесли на лето этого года. Между тем недавно в японском правительстве допустили возможность отмены Олимпиады.