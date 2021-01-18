Daily Beast: По делу о беспорядках в Вашингтоне арестован военнослужащий с допуском к секретным документам

По делу о беспорядках в Вашингтоне арестован военнослужащий с допуском к секретным документам, пишет интернет-издание Daily Beast. Резервист Сухопутных войск Тимоти Хейл-Кузанелли, по данным следствия, вошел в здание Капитолия и призвал протестующих «продвигаться» дальше. ПО службе у него был допуск не только к секретной информации, но и к боеприпасам.