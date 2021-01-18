До утра приостановлены поисково-спасательные работы на месте схода лавины в Карачаево-Черкессии

Это связано с темным временем суток и неблагоприятными погодными условиями, пояснили в республиканском управлении МЧС. По последним данным, в результате случившегося погиб президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов. Восемь человек пострадали. Еще несколько могут оставаться под завалами. Лавина обрушилась на горнолыжный курорт на Домбае.